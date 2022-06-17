“الصحة”: تسجيل 945 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 899 خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، تسجيل 945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 783,076 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 899 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 764,094 حالة، ولله الحمد. وأكّدت “الصحة” تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9,183 حالة وفاة. أخبار قد تهمك وكشفت الوزارة أن عدد الفحوصات الجديدة 28,615، وعدد الحالات النشطة 9,799.

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