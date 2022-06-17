حشود غفيرة تتسابق لهفة لزيارة الروضة الشريفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تتسابق الحشود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية. أخبار قد تهمك

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