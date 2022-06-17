دلمون للدواجن تحصل على شهادتي الجودة آيزو 22000 و HACCP

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سعيها لتقديم أفضل جودة ممكنة أعلنت شركة دلمون للدواجن عن تجديد شهادتي “نظام إدارة سلامة الغذاء” آيزو 22000، وشهادة “تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة” HACCP، حيث يؤكد حصول الشركة على هذه الشهادات المرموقة على مطابقة الشركة للمعاييرالعالمية التي وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات (آيزو).

كما عبرت الإدارة التنفيذية عن شكرها للشركاء الاستراتيجيين ، “QPlus” لحلول الفحص والجودة ، وفريق المراجعين من “Thinkpro” الذي يمثل هيئة اعتماد “Royal Cert International Registers” لجهودهم وعملهم الجيد المقدم للشركة في سبيل تحقيق أهدافها في تقديم خدماتها ومنتجاتها بأفضل جودة ممكنة.

ويؤكد الحصول على هذه الشهادة التزام شركة دلمون للدواجن بالتميز التشغيلي والمرونة في مواجهة الأزمات غير المسبوقة، مثل جائحة كورونا وغيرها، مما يعكس كفاءة عمليات الشركة في الاستجابة الفعالة عند حدوث أي خلل يؤثر على استمرارية العمل، مع حرص الشركة على استمرار الحفاظ على الأمن الغذائي في مملكتنا الغالية.

وتتميز شركة دلمون للدواجن بأنها واحدة من الشركات الوطنية التي تعتمد على الكفاءات من الأيدي العاملة البحرينية والتي يعود لها الفضل في الحصول على كلتا الشهادتين بسبب اجتهاد كل عضو في فريق العمل الجاد في شركة دلمون للدواجن.