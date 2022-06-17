«الصحة» تعلن تسجيل 945 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل (945) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (783,076) حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (899) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (764,094) حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل ( 3 ) حالات وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,183) حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (66,629,14) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.
كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل (963) إصابة بكورونا، و(980) حالة تعاف، وتسجيل حالة وفاة واحدة فقط
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