إصابة 8 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انفجار مصنع بالصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أصيب 8 أشخاص بجروح، بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين جراء انفجار وقع في مصنع الليلة الماضية وفق ما أعلنت قالت السلطات المحلية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن المفقودين.

ووقع الانفجار في مصنع للكيماويات في مدينة لانتشو حاضرة المقاطعة، فيما تم تحييد مخاطر وقوع كوارث ثانوية.