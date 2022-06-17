«كاسبرسكي VPN» يجتاز اختبارات AV-TEST لحماية البث

محمد بن مسعود - الدمام - فاز الحلّ Kaspersky VPN Secure Connection ضمن أفضل الشبكات الافتراضية الخاصة في حماية البث والألعاب وأنشطة “تورنت” للمستخدمين، وذلك في اختبارات AV-TEST، المعهد المستقل في مجال أمن تقنية المعلومات. وأُشيد بالحلّ Kaspersky VPN Secure Connection لتصنيفه المتفوّق في السرعة، كما تغلّب على المنافسين العالميين البارزين في تقييمات الشفافية.

وتتيح الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) استخدامات متعددة، بينها التصفّح المستتر، والتنزيلات الآمنة للبرمجيات، وتأمين المراسلات، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى المحتوى المحلي الخاص بمناطق أخرى على منصات بث المحتوى. كذلك أصبحت هذه الشبكات ميزة ضرورية لممارسي ألعاب الفيديو، ما يسمح لهم بضبط زمن استجابة الخوادم عند اللعب، وبالتالي اللعب دون انقطاع. ويعد هذا جانبًا مهمًا من الجوانب التي تنطوي عليها شبكات VPN، لا سيما وأن قطاع الألعاب ينمو بسرعة، حتى وصل حاليًا إلى أكثر من 300 مليار دولار، مع تواصُل الاتساع في قاعدة المستخدمين التي شهدت إضافة 500 مليون لاعب بين العامي 2016 و2021 فقط.

ووجدت اختبارات معهد AV-TEST أن Kaspersky VPN Secure Connection يتيح متوسطات سرعة فائقة لمستخدمي نظام التشغيل “ويندوز 10” على جهاز حاسوب مكتبي. وحلّت هذه الخدمة بين الأفضل في دعم أنشطة “تورنت” وإتاحة الوصول إلى خدمات البث المحلية في مناطق أخرى من العالم، ما يسمح بالاستمتاع بتجربة بث سلسة.

وصُنّف الحلّ Kaspersky VPN Secure Connection ضمن أكثر الخيارات ملاءمة للاعبين، فهو الوحيد بين الحلول المشاركة في الاختبار والمشتمل على ميزة Hydra Catapult، التي تتيح ميزة إضافية تتمثل في تقليل زمن التأخير، بفضل استخدام بروتوكول خاص يقلل زمن استجابة الخوادم للاعبين، ما يمنحهم التفوّق في اللعب.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المعهد في تقرير الاختبارات أن كاسبرسكي الشركة الوحيدة المقدمة لخدمة VPN والتي يتيح تقارير الشفافية الخاصة به للجمهور، بما فيها معلومات حول من يقف وراء الخدمة، وتفاصيل الشركة وتخزين البيانات. وعلاوة على ذلك، اجتازت كاسبرسكي تقييم SOC 2 المستقلّ الذي تُجريه “ديلويت”، والذي وجد أن تطوير قواعد مكافحة الفيروسات من كاسبرسكي، ونشرها، محمي من التغييرات غير المصرح بها والتي قد تُقدم عليها أدوات الضبط الأمني. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا التقييم.

ووفقًا لتعليقات خبراء AV-TEST، فإن اللاعبين الذين يولون وقت الاستجابة اهتمامًا خاصًا “لا يهتمّون باسم المنتج ولا نطاق المزايا التي يشتمل عليها، طالما أن النقر بالماوس أو الضغط على الزر لا يستغرق وقتًا أطول من ملي ثانية عبر الإنترنت. وقد حلّت كاسبرسكي في المركز الأول في هذا الجانب بالاستناد على القيم المُقاسة”.

وبهذه المناسبة، قالت مارينا تيتوفا نائب الرئيس لتسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، إن الشبكات الافتراضية الخاصة تتيح للمستهلكين القدرة على تعديل مواقعهم الرقمية بحرّية وإخفاء بياناتهم الشخصية أثناء اتصالهم بالإنترنت. وأضافت: “قد يُحدث التأخير في بث المحتوى أو الاستجابة في الألعاب أثرًا محبطًا في التجربة الرقمية للاعبين ومحبي مشاهدة خدمات البث، ولهذا فنحن فخورون بأن نرى الإشادة بحلّنا Kaspersky VPN Secure Connection باعتباره أحد أسرع منتجات VPN في سوق المستهلكين، عدا عن كونه يضمن الأمان والشفافية لعملائنا”.