اخبار الخليج – رئيس جهاز المساحة يؤكد على أهمية التعاون مع جمهورية سلوفاكيا في المجال العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، معالي السيد ستيفان هولي، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا، الذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير البلديات وشؤون الزراعة، وسعادة الدكتور إيجور هايدوشيك، سفير جمهورية سلوفاكيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، كما حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وسعادة الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة، وكيل شؤون البلديات،، وسعادة المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة.

ورحب معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بنائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له، منوها بهذه الزيارة وأهميتها في تطوير العلاقات الصديقة بين البلدين في المجالات المختلفة ومنها المجال العقاري واستخدامات علم المساحة.

كما بحثت الزيارة مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا وإمكانية تبادل التجارب والخبرات في مجالات علم المساحة وأنظمة التسجيل العقاري، حيث تم اطلاع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي على أحدث ما تستخدمه مملكة البحرين، ممثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، في أعمال مسح وتسجيل الأراضي وتحديد الملكيات العقارية وكيفية المحافظة عليها ضمن أرشيف إلكتروني متطور وخرائط مساحية دقيقة، يتم العمل بها وفق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث الأنظمة والبرامج التكنولوجية.

ومن جانبه أثنى معالي نائب رئيس جمهورية سلوفاكيا على ما شاهده من تطور واستخدام متقدم في ممارسة علم المساحة الذي يعتبر أحد أهم العلوم القادرة على الاسهام بشكل كبير في عملية التنمية الشاملة، وما يتبعه جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أنظمة وبرامج في عملية التسجيل العقاري وكيفية أرشفتها.ه