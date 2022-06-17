بـ45 مئوية.. مكة والمدينة تسجلان أعلى درجة حرارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة والمدينة المنورة 45 درجة مئوية، والدمام وسكاكا والخرج وحفر الباطن والأحساء والعلا 44، والرياض 43 مئوية.

وبريدة والدوادمي ورفحا وشرورة ووادي الدواسر 42، وتبوك والمجمعة والقريات وطريف 41، وعرعر وحائل وبيشة وينبع 40، ونجران 39، وجازان 37، والطائف 36، وأبها والباحة 31 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 20 درجة مئوية، والباحة 22، والطائف 23، وطريف 24، وتبوك ونجران وينبع 25، وجدة وحائل 27، والرياض وبريدة 28، ومكة المكرمة والعلا 29، والمدينة المنورة والدمام وحفر الباطن 30، وجازان والأحساء 31 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.