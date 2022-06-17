القيادة تنهيء رئيس جمهورية سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده

محمد بن مسعود - الدمام -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس وافيل رامكالا وان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.