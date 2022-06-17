اخبار دوليه – الصين تطلق ثالث حاملة طائرات

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت اليوم مراسم إنزال “فوجيان” المصنعة كلياً في الصين في حوض لبناء السفن في شنغهاي

أطلقت الصين رسمياً، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وأطلق عليها اسم “فوجيان” تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين “لياونينغ” و”شاندونغ”. وهي ثانية حاملة طائرات تبنى كلياً في الصين.

و”فوجيان” أكثر تطوراً بكثير من حاملتي الطائرات السابقتين اللتين يمتلكهما الجيش الصيني.

ولن يتم تسليم حاملة الطائرات هذه إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير فضلاً عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات، على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات. ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.

من جهتها، قالت وكالة “جينز” المرجعية للمعلومات العسكرية، إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند(1).

ووضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى “لياونينغ” في الخدمة العام 2012، وتستخدم خصوصاً كمنصة تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها بتصنيع أول حاملة طائرات في الصين سميت “شاندونغ” وضعت في الخدمة نهاية العام 2019.