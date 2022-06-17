رسميًا ثنائي أجنبي يدعم أندية اليد.. ومضر والخليج إلى المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة فاضل النمر، الاجتماع السادس بمقر الاتحاد بالمنطقة الشرقية، والذي شهد عرض ملخص نتائج الاستراتيجية الخاصة بالاتحادات الرياضية المنبثقة من مبادرات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية «استراتيجية دعم الاتحادات». وناقش الاجتماع النتائج التي حققها اتحاد اليد ممثلًا بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير، المعايير المطلوبة واستحقاق كامل الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، كما ناقش الاجتماع البرامج والأهداف المستقبلية للاتحاد، والخاصة بالمشاركات الدولية للمنتخبات، وتطوير عمل عدد من اللجان العاملة بما يواكب تطلعات الاتحاد. وأقر اتحاد اليد السعودي، خلال الاجتماع، مشاركة ناديي مضر والخليج في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» 2022، التي تحتضنها المملكة في أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 فرق، يتقدمهم ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الأخيرة. المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل، بالإضافة للموافقة على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بمشاركة لاعبين أجنبيين فقط في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم القادم 2022-2023، فيما ناقش المجلس إعادة النظر في تشكيل ثلاث لجان عاملة على ان يتخذ القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة. أخبار قد تهمك

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