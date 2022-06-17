الفيفا ينصف الشباب في معركة بلعمري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أسدلت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الخميس، الستار عن أزمة نادي الشباب مع الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع الليوث السابق، بعدما أصدت قرارًا نهائيًا يحسم القضية لصالح أبيض الرياض.

ورحل المدافع الجزائري عن شيخ الأندية، خلال شهر سبتمبر 2020، بعد توتر العلاقة مع إدارة الشباب ما أسفر عن غياب بلعمري عن عدد من الحصص التدريبية، والتأخر في العودة إلى الرياض بعد المواعيد الدولية، ليصبح فض الشراكة قرارًا حتميًا، تطور فيما بعد إلى تصعيد إلى «فيفا».