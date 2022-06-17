«الزكاة والضريبة»: «الباركود» اختياري للفواتير الضريبية بين المنشآت في المرحلة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن متطلبات الفوترة الإلكترونية، تلزم بتضمين رمز الاستجابة السريعة (QR code) في الفاتورة المبسطة، وهي الفاتورة التي يتم إصدارها عادةً بين المنشأة والفرد.
وأفادت بأن المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار» بدأت بتاريخ 4 ديسمبر 2021، وبدأ فيها الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا عبر نظام فوترة إلكتروني لكل الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.
وأكدت أن تضمين الفاتورة للباركود (QR code) يكون اختياريا في المرحلة الأولى للفواتير الضريبية التي يتم إصدارها عادةً بين منشأة ومنشأة، أما المرحلة الثانية «مرحلة الربط والتكامل» فيبدأ العمل بها من تاريخ 1 يناير 2023، وسيتم فيها الإلزام بالربط والتكامل مع أنظمة الهيئة للخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل لكل فئة، وستقوم الهيئة بإشعار الفئة المستهدفة للربط مسبقا بستة أشهر.
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