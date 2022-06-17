روبوت وبرامج تقنية.. رقمنة الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر حسابها على «تويتر» إنفوجراف، يستعرض أبرز التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتسهم في رقمنة رحلة الحج إلى المشاعر المقدسة.

وتُسخِّر وزارة الشؤون الإسلامية جميع جهودها وإمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، إذ عملت على رقمنة خدماتها؛ بحيث تمكن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التوعية اللازمة في أماكن وجودهم، وتسهل عليهم التحرك لأداء مناسكهم. أبرز البرامج التقنية والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بضيوف الرحمن: 1- روبوت آلي لفتاوی الحج والعمرة في مقرات الحجاج والمشاعر المقدسة. 2- شاشة ذكية مثبتة في مساجد المشاعر المقدسة، للفتوى عبر الاتصال المرئي. أخبار قد تهمك 3- تطبيق الوزارة لتعليم الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد ومتعدد اللغات. 4- تطبيق رشد، ويقدم خدمات الوزارة الإلكترونية على الهواتف الذكية، ويتيح معرفة اتجاه القبلة وأوقات الصلاة. 5- شاشات إلكترونية تتوزع في 10 مواقع، تمكن الحجاج والمعتمرين من تحميل قائمة من كتب علمية ومواد إرشادية على أجهزتهم الذكية، تفوق 300 مادة علمية و99 كتابة رقمية.

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