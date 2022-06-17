وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين فقط. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن العمل سيكون بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443 هـ. ويبدأ التقديم -بمشيئة الله تعالى- يوم الجمعة الموافق 18 /11 /1443 هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19 /11 /1443 هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

أن لا يكون على رأس عمل آخر.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

اجتياز المقابلة الشخصية. وأشارت شؤون الحرمين، إلى أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.

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