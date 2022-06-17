«الصحة العالمية»: ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى 780 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
سجلت منظمة الصحة العالمية 780 حالة مؤكدة مختبريًا من جدري القرود تم تحديدها من 27 دولة عضو في أربع مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وتظل التحقيقات الوبائية جارية حتى الآن، وتم تقديم معظم الحالات المبلغ عنها من خلال خدمات الصحة الجنسية أو غيرها من الخدمات الصحية.
وأبلغت معظم الحالات المؤكدة، التي لها تاريخ سفر عن السفر إلى بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية ، بدلاً من غرب أو وسط إفريقيا ، كما أبلغت الدول الأعضاء أيضًا عن أعداد صغيرة من الحالات في مسافرين من نيجيريا ، كما لوحظ من قبل.
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الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر على المستوى العالمي على أنها متوسطة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القرود .
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