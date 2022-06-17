تسبب جلطة دماغية ..طبيب يحذر من ربطة العنق في الطقس الحار

محمد بن مسعود - الدمام - حذر طبيب روسي من المخاطر الصحية لرابطة العنق المشدودة بإحكام أثناء الطقس الحار، مؤكدًا أن هذه الطريقة يمكن أن تسبب جلطة دماغية.

وبحسب «موقع سبوتنيك»، قال الطبيب فلاديمير خوروشيف، إخصائي أمراض القلب، إن ربطة العنق تسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ.

وأضاف أنه رغم كون ربطة العنق عنصرًا أساسيًا في ملابس المناسبات الرسمية والمسؤولين ورجال الأعمال، حتى في درجات الحرارة المرتفعة، إلا أنها قد تضر بالصحة كثيرا، لأن الربطة المشدودة بإحكام تؤدي إلى سوء تدفق الدم إلى الدماغ.

وأوضح أن شد الربطة بإحكام في الصيف، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ لأنه يؤدي إلى سوء تدفق الدم الشرياني إلى الدماغ، وتدفق الدم الوريدي إلى القلب.

ولفت الطبيب الروسي إلى أنه في حال كانت الربطة تضغط بعض الشيء على أوردة العنق، فسيؤدي ذلك إلى امتلاء الرأس بالدم، ويصبح لون الوجه أرجوانيًا، وقد يحدث تورم داخل الغلاف الخارجي للدماغ. وهذا لن يسبب صداعًا فقط، بل قد يسبب جلطة دماغية.

وأكد أن لزوجة الدم ترتفع في الطقس الحار، لذلك فإن ربطة العنق قد تسبب تجلط الدم. أخبار قد تهمك

وتابع: كلما ارتفعت درجة الحرارة، يصبح الدم أكثر لزوجة. فإذا تغيرت لزوجة الدم بصورة طفيفة بدرجات حرارة 17-18 درجة مئوية، فإن لزوجة الدم بدرجة حرارة 30 درجة مئوية تزداد كثيرًا. ونتيجة لسوء سيولة الدم وضغط ربطة العنق على الأوردة، يزداد خطر تجلط الدم. لذلك يعتبر ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار من عوامل الخطر القوية.

ونصح الطبيب الروسي بعدم ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار، وإذا كان لا بد من ذلك، فيجب خلعها فور انتهاء المهمة.