السجن 5 سنوات لمن يسرق ممتلكات الطائرة أو ركابها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت النيابة العامة: ‏يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت عبر حسابها على تويتر: يعد مرتكبًا لجريمة، كل من يقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

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