الولايات المتحدة ترصد 84 إصابة جديدة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات رَصَدَتِ الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 84 إصابة بجدري القردة في تسع عشرة ولاية.

وأَوَضَحَتْ مراكزُ السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC)، أمس، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ رُصِدَتْ في ولاية أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيفادا، ونيويورك، وأوهايو، وأكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

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