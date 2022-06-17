محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع استفسارات حول سبب ارتفاع أسعار بعض الأدوية داخل المملكة، رغم أنها معروضة في دول أخرى بأسعار أقل بكثير.
وقالت الهيئة، أنها تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بشكل مستمر، وأنها خلال العامين الماضيين استطاعت خفض أسعار أكثر من 2500 منتج، مؤكدة أنها تراجع وتراقب الأسعار بشكل مستمر لضمان توفر الدواء للمريض بشكل آمن وبسعر مناسب.
ومن الجدير بالذكر، أن ذلك جاء رداً على مقطع فيديو متداول لشخص يقارن بين سعر أحد الأدوية داخل وخارج المملكة، وأظهر وجود فارق كبير في سعر الدواء المعروض.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «الغذاء والدواء» بشأن اختلاف أسعار الأدوية داخل وخارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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