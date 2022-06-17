محمد بن مسعود - الدمام - ظهور صارخ لفنانة سعودية بعدما نزعت حشمتها والمفاجأة ماذا قالت .. شاهد من تكون؟
ردت الفنانة نيرمين محسن، على انتقاد البعض لها بعد خطوتها المفاجئة بخلع الحجاب بعد مرور أقل من عام على ارتدائه.
وقالت نيرمين محسن، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “أنتم عارفين نيرمين، هي ليست مشهورة سوشيال ميديا، هل بحثت على مشاهدات بالسنوات الطويلة هذي؟، هذا ليس من طبعي”.
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وأضافت: “أنا من الناس اللي قفلت سنابي 6 شهور وأكثر ، أبغي أن تعرفوا أن ظروف البشر مدفونة في أعماقهن، إذا ما عرفوا هذه الظروف أكرموها لحسن الظن”.
وتابعت: “في طرق أسهل وأنتوا عارفين هذي الطرق، أنا ما شلت الحجاب عن جسدي، ما شلته عن أخلاقي، أو مبادئي”.
واختتمت حديثها: “والله أنا لما حطيت الطرحة الله يعلم أنه نيتي أني كنت أحطها للأبد، وش صار وش ما صار هذا شيء بيني وبين ربي ما أذيت فيه أحد”.
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