محمد بن مسعود - الدمام - زواج غريب يثير ضجة في دولة عربية .. المهر “باقة ورد” فقط و المؤخر حج بيت الله الحرام

اتفق زوجان في محافظة ديالي العراقية على أن يكون مهر العروس باقة من الورد، وألف دينار، ومؤخر الزواج هو حج بيت الله الحرام.

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ولاقى عقد الزواج انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بشروط الزواج في الوقت الذي تتسابق فيها الفتيات أن تكون أكثرهن مهرًا.

وجاءت تلك الخطوة من الزوجين لتخفيض تكاليف الزواج وتسهيل الأمور خاصة على الشباب؛ لذا لاقى عقد الزواج تفاعلًا كبيرًا.