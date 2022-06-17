محمد بن مسعود - الدمام - زوج يرتكب جريمة مروعة .. قام بقطع يد زوجته اليمني وهي نائمة .. والسبب صادم!
ألقت السلطات الهندية القبض على شاب قام بقطع يد زوجته اليمنى خلال نومها لمنعها من تولي وظيفة في مستشفى حكومي مما قد يتطلب منها الانتقال إلى مدينة أخرى.
وأفادت مصادر محلية بأن شير محمد شيخ، البالغ من العمر 26 عاماً، قام بمساعدة اثنين من أصدقائه، بقطع يد زوجته رينو خاتون البالغة 23 عاماً بينما كانت نائمة في وقت مبكر .
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً :
وأشارت الشرطة الهندية إلى إن خاتون تتلقى الرعاية في مستشفى في دورجابور، وحالتها مستقرة. ولفتت المصادر إلى أن المتهم وضع أولاً وسادة على وجهها لكتم صراخها ثم قطع يدها اليمنى.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج يرتكب جريمة مروعة .. قام بقطع يد زوجته اليمني وهي نائمة .. والسبب صادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.