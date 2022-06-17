محمد بن مسعود - الدمام - سعودي يبني مسجد تحت الأرض على شكل مغارة كهفية.. إضاءة وتكييف دون استخدام الكهرباء وتصميم عبقري يذهل العقل (فيديو)
تمكن المواطن السعودي محمد الخليفة وهو مهندس بمحافظة الرس، من بناء مسجدًا تحت الأرض على شكل مغارة كهفيو في باطن الأرض.
ومن جانبه، قال “الخليفة” إنه صاحب فكرة إنشاء المسجد وصممه، مشيرًا إلى المبنى كان عبارة عن كومة رمال.
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وأوضح أنه صمم المسجد بطريقة هندسية تسمح بإضاءته وتكييفه دون استخدام الكهرباء، مبينًا أن المسجد لا يعتمد على أي مصادر كهربائية بل يعتمد على الطاقة الشمسية في الإضاءة.
كما أشار لوجود ٧ فتحات للإضاءة تتبع مسار الشمس، حيث صمم المسجد ليتحمل الظروف الجوية الصعبة، بحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”.
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