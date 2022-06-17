«التأمينات» توضح تفاصيل خدمة تعديل بيانات المعالين.. 5 مستندات مطلوبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاصيل خدمة تعديل بيانات المعالين، لعملاء نظام التأمينات.

وقالت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إنه يمكن لعملاء نظام التأمينات، تعديل بيانات المعالين عبر خدمة تعديل بيانات معال.

• المستندات المطلوبة

– نموذج عمليات المستفيدين والمعالين إليكم رابط تحميل

– مستند إثبات الدراسة للطالب المعال من 21 سنة الى 26 سنة.

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– إرفاق مستند الزواج-الطلاق -الترمل للمعالة أو الوريثة المتزوجة -المطلقة – الأرملة

– شهادة الوفاة للمعال / الوريث المتوفى

– شهادة التخرج أو طي القيد للمعال الابن الذي ترك الدراسة

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات خطوات معرفة المستحقات للمستفيدين وآلية السداد من خلال حساب المنشأة كالتالي:

1- الدخول على أيقونة الخدمات المالية

2- ثم الضغط على أيقونة لوحة معلومات الفاتورة

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن أيضا السداد برقم اشتراك المنشأة علماً أن رمز سداد التأمينات 060 ، وذلك من خلال اختيار مبالغ أخرى وإضافة مبلغ السداد.