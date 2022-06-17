“التجارة” تستدعي عضاضة للأطفال داعية للتوقف عن استخدامها فورًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء لعبة عضاضة للأطفال (Activity Loops) من “THE MANHATTAN TOY COMPANY” طراز: 215210. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية أن تنفصل الأنابيب عن القاعدة، مما قد يؤدي إلى خروج الحلقات البلاستيكية، ويشكل خطر اختناق الأطفال بأجزاء صغيرة. ودعت الوزارة إلى التوقف فورًا عن استخدام اللعبة، وأخذها بعيدًا عن الأطفال، والتواصل مع مكان الشراء لإعادة المنتج واسترداد المبلغ المدفوع. أخبار قد تهمك

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