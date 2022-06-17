سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يقيم حفل عشاء على شرف الوفد السعودي المشارك في فعاليات ملتقى سيدي بوسعيد العالمي للشعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر بمقر دار السكن في قمرت مساء أمس، حفل عشاء على شرف الوفد السعودي المشارك في فعاليات ملتقى سيدي بوسعيد العالمي للشعر .

وحضر الحفل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان .

كما حضر الحفل نخبة من المثقفين والشعراء والإعلاميين التونسيين والعرب إلى جانب عدد من منسوبي سفارة المملكة لدى تونس.

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