دراسة جديدة تكشف أن الناجيات من سرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بالسكري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت دراسة جديدة أن مرض السكر قد يعنى نتائج أسوأ على المدى الطويل للناجيات من سرطان الثدى، ولكن بالرغم من ذلك هناك طرق وقائية تحمى مريضات سرطان الثدى من الإصابة بالسكرى وكذلك تساعدهن على ضبط معدلات السكر فى الدم، بحسب موقع “Health”.وقال الباحثون إنه يمكن اتباع نظام غذائي للحد من مخاطر الإصابة بمرض السكري بناءً على تسعة عوامل:

-تناول المزيد من ألياف الحبوب

-شرب المزيد من القهوة

-تناول المزيد من المكسرات

-تناول المزيد من الفاكهة الكاملة

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-تناول الدهون المتعددة غير المشبعة أكثر من الدهون المشبعة

-تناول أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، مما يعني أن الأطعمة لها تأثير أبطأ على نسبة السكر في الدم

-تناول كميات أقل من الدهون المتحولة

-التقليل من شرب المشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة

-تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء

وتضمنت الدراسة 488 امرأة مصابة بسرطان الثدي النقيلي، وهو سرطان انتشر إلى أعضاء أخرى.

كانت معدلات البقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات من تشخيص الإصابة بالسرطان متشابهة بين 50 ٪ من النساء في الدراسة المصابات بداء السكري والنساء غير المصابات بداء السكري.

ولكن من بين النساء اللواتي نجين على قيد الحياة كانت معدلات البقاء على قيد الحياة عند 10 سنوات أعلى بين أولئك الذين لديهم تحكم جيد في نسبة السكر في الدم (83٪) مقارنة مع أولئك الذين يعانون من ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم (63٪) ، وفقًا للدراسة التي قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في الولايات المتحدة الأمريكية.

“هذه النتائج مهمة لأنها تشير إلى أن أهداف علاج مرض السكري والسكر في الدم يجب أن تكون مصممة خصيصًا للمرضى حتى المصابين بالسرطان المتقدم.هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث بشكل خاص في تأثير التحكم في نسبة السكر في الدم على نتائج السرطان لدى مرضى سرطان الثدي المتقدمات.ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التحكم في سكر الدم لدى مرضى السكري وسرطان الثدي يمكن أن يحسن نتائج السرطان نفسه.الارتباط بين ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم ونتائج السرطان السيئة قد يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرض السكري لدى مرضى سرطان الثدي المتقدم.