شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الماليزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره، وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع د. هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء م. ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع د. شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبدالرحمن.