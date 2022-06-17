شكرا لقرائتكم خبر عن «وثيقة الاعتماد» لـ 12 مدرسة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 12 مدرسة، وثيقة «الاعتماد المدرسي»، منها 5 مدارس حققت الفئة الذهبية، واثنتان للفئة الفضية، و5 مدارس أخرى للفئة البرونزية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن المشروع يستهدف تطوير مجال القيادة والإدارة؛ لتمكين المدارس التابعة لها من تطبيق أنظمة الجودة من خلال إعداد المعايير واختيار المدارس المرشحة للحصول على الاعتماد، وتزويد مديري المدارس ولجان العمل بالمهارات اللازمة لتطبيق المشروع.

وبيَّن أن الاعتماد المدرسي يمثل اعترافًا من لجنة الاعتماد باستيفاء المدرسة معايير الجودة المقرة، وإجراء عمليات تحسين الأداء المستدامة في مختلف المجالات، وتنفيذ عمليات تقييم خارجية لأداء المؤسسة التعليمية «قياس الأداء»؛ لتحديد مدى استيفاء المدرسة للمعايير المعتمدة من إدارة التعليم للحصول على الاعتماد.