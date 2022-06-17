شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع بحثية لطلاب جامعة حفر الباطن ضمن «يوم المهنة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف معرض يوم المهنة الأول، الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة حفر الباطن، تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، إبراز مواهب الطلاب وإمكاناتهم، وزيادة ثقتهم بعرض مشاريعهم البحثية، ومناقشتها مع المتخصصين وممثلي الشركات والمهتمين، ومساعدتهم في معرفة مجالات وتخصصات الجهات المشاركة، وسوق العمل المواكبة لتخصصاتهم في مختلف القطاعات.

وشهد اليوم، الذي جاء تحت شعار «طريقك للمستقبل»، وأقيم خلال يومي الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة، بمشاركة أكثر من 15 شركة، توعية الطلاب وتطوير إمكاناتهم من خلال تقديم ورش عمل لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة سواء، من الإرشاد المهني، أو من خلال تقديم سيرهم الذاتية.

وصاحب فعالية معرض يوم المهنة تقديم عدد من ورش العمل من قبل خبراء ومستشارين، وعرض لأبرز مشاريع تخرج الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات.