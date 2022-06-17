شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة عبير بنت فيصل تبحث المبادرات النوعية للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيس أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «أبصر»، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، المشاريع المشتركة بين المجلس والغرفة.

وناقشت سموها، خلال استقبالها الرزيزاء، مناقشة واقع المسؤولية الاجتماعية في القطاعين التجاري والصناعي، وبحث المبادرات النوعية للاستدامة بما يخدم المنطقة ككل، وأثر مشاريع المجلس عليها، التي تشمل دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بنسختيها الأولى والثانية، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، والدليل الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بحضور عضوي مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف التركي، وأغاريد عبدالجواد.

وأشادت سموها بجهود غرفة الشرقية في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، ودورهم الكبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلى الشراكة المتينة بين مجلس «أبصر» والغرفة في العديد من المبادرات والبرامج المشتركة، التي تخدم المُجتمع، وتحقق الصالح العام، مُنذ انطلاقة المجلس وحتى يومنا الحالي.