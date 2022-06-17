شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 50 مستفيدا للعمل في «السلامة والصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مذكرة التفاهم، التي وقعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مع جهتين من القطاع الخاص، تأهيل 50 مستفيدًا لسوق العمل، في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال دورات تدريبية تسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير كفاءتهم البشرية.

وتتيح هذه المذكرة إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المرشحين للتدريب المنتهي بالتوظيف، وفق التعاون المشترك بين كافة الأطراف المشاركة في المشروع، وتسعى الوزارة من خلال إبرام هذه المذكرات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون بينها وبين كافة الجهات لتحقيق رؤية 2030م.

كما تستهدف المذكرة تأهيل مستفيدي الوزارة من الفئات المستهدفة بخدماتها لسوق العمل وتعزيز معرفة ومهارة الكوادر البشرية في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال ممارس ومحترف، وذلك بهدف تعزيز تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والعمل على تطويرهم من خلال الدورات التدريبة المتخصصة في هذا المجال.