شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير الشرقية»: لا صحة لإزالة أحياء في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إزالة بعض الأحياء في المنطقة الشرقية، عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا أساس له.

وشددت الهيئة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، داعية كافة أفراد المجتمع للحرص على استقاء البيانات والمعلومات من المصادر الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة، وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في العمل مع كافة الجهات، من خلال سياسات وإجراءات التخطيط والتطوير، التي تراعي متطلبات كافة القطاعات في مدن وأحياء المنطقة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال منهجية التطوير الشامل.