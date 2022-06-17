شكرا لقرائتكم خبر عن «دمك حياة» بـ 3 مدن ومحافظات.. و3901 متبرع في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّنت «صحة الشرقية»، أمس الأول، مبادرة «دمك حياة»، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف 14 من شهر يونيو، بهدف دعم مراكز التبرع بالدم على مدى أربعة أيام في ثلاث مدن ومحافظات بالشرقية، هي: الأحساء، والجبيل، والدمام.

وكشف مدير التواصل والعلاقات العامة بـ«صحة الشرقية» مطلق الجلعود، أن عدد المتبرعين بالدم، خلال الحملات التي نفذها بنك الدم، خلال عام 2022، بلغ 3901 متبرع، موضحًا أن بنوك الدم بالمنطقة تستقبل المتبرعين طوال أيام الأسبوع.

وأكد حرص صحة الشرقية على تدشين الحملة التوعوية، التي نظمتها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفي، بهدف نشر مفهوم أهمية التبرع بالدم بين أوساط المجتمع والتشجيع على البذل والعطاء في سبيل إنقاذ الأرواح.