شكرا لقرائتكم خبر عن %55 إنجازا بأولى مراحل تطوير «الدمام - الجبيل» السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، 55 % من أولى مراحل أعمال توسعة وإصلاح طريق «الدمام - الجبيل» السريع.

إصلاح وتوسعةوتشمل الأعمال إصلاح الطريق وتوسعته لـ 4 مسارات، من تقاطع طريق الملك سعود، حتى ما بعد جسر صفوى باتجاه الجبيل بطول 30 كم، ومن جسر صفوى حتى جسر النابية بطول 10 كم باتجاه الدمام، ضمن عدد من المراحل.

بداية العمل

وأوضح فرع الوزارة لـ(اليوم) أن العمل بالمرحلة الأولى للمشروع، بدأ بتاريخ 14 /10 /1443هـ، الموافق 15 /05 /2022م، للجزء الواقع من بعد جسر صفوى حتى بعد جسر الأوجام بطول 5 كم، وذلك بإغلاق كلي للطريق وتحويل الحركة لطرق الخدمة، وتم كشط 5 سم، لكامل عرض الطريق، وفرد طبقة الجيوجريد، ثم طبقات الأساس والسطح الإسفلتي، وإعادة التخطيط ليصبح 4 مسارات. وأضاف إنه بانتهاء أعمال المرحلة الأولى، يتم البدء بالمراحل التالية، وصولا لجسر النابية حسب برنامج العمل المخطط للمشروع.

وقت الذروة

وقال المواطن باسم الحميد، إن الطريق يشهد الكثير من الاختناقات المرورية، خاصة في الفترة الصباحية، إذ تزدحم المركبات على كوبري صفوى - المطار، مما يسبب حوادث متكررة، إضافة إلى تفاقم الازدحام، وقت خروج الموظفين من أعمالهم في وقت الظهيرة، مشيرا إلى أن الازدحامات المرورية تشمل أسفل الطريق، خاصة عند التحويلة المرورية بين صفوى والأوجام. وأضاف:

نأمل سرعة إنجاز هذه المرحلة، التي تسببت في اختناقات مرورية سواء بأعلى أو أسفل الطريق.

وطالب المواطن حسن السعيد، بسرعة إنجاز العمل والإصلاحات في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المقاول بدأ بوضع حواجزه البلاستيكية والخرسانية في تاريخ 9 شوال، ما يعني أن هذه المرحلة أخذت إلى الآن أكثر من شهر، مبينا أن كثيرا من المركبات تخرج من الطريق وتلجأ إلى المنفذ الترابي لتفادي الازدحامات، التي تحدث في كثير من الأوقات. وتابع: نتمنى أن يكون الإنجاز سريعا، لأن الوضع أصبح أكثر تعقيدا وزحاما.

تجارب حديثة

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، على مدار الفترة الماضية، حددت عددا من مشاريع الصيانة والسلامة والتنفيذ، سعياً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة للمواطن والمقيم، من خلال الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع مواصلة العمل على خفض الوفيات على الطرق لتصل للحد الأدنى، أسوة بأفضل التجارب العالمية.

الأهالي يطالبون بتسريع الوتيرة لتفادي الازدحامات