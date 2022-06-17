شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين».. 160 عملية قياس ترفع مستوى الخدمات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، أن مجلس إدارة المشروع ولجنته التنفيذية ركيزتان لرفع مستوى رضا المستفيدين، تجاه الخدمات الحكومية المقدمة لهم بالمنطقة بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، -حفظهما الله-.

وأوضح سمو الأمير فهد بن عبدالله، أن مهام مجلس الإدارة، تشمل المصادقة على خطط المشروع والتوصيات وخطط التحسين المقترحة، والمساهمة في تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح المشروع، ودعم اللجنة التنفيذية وفريق العمل وتوجيهها لتنفيذ الخطط، واعتماد التقارير الدورية الصادرة من الفرق العاملة في المشروع.

وأشار سموه إلى مهام اللجنة التنفيذية، التي تضم دراسة وتطوير نماذج القياس ومؤشراتها ونماذج قياس الأثر، ومراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية ومتابعة نتائجها، ومأسسة أعمال المشروع وإعداد النموذج التشغيلي، ومراجعة تقارير وتوصيات نتائج القياس قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، وإعداد مقارنات مرجعية للتجارب المحلية والإقليمية والعالمية المشابهة، وصولا إلى دراسة ما يحال للجنة من مجلس الإدارة.

يرأس صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، كما يشغل منصب المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية.

ويحفل سموه بتاريخ كبير من الخبرات العملية، إذ عمل في الفترة من 2004م - 2006م، بإدارة المستشارين في إمارة المنطقة الشرقية، ومديرا لمركز البحوث والدراسات بالإمارة من 2006م - 2012م، ومديرا عاما للتخطيط والتنسيق التنموي من 2012م - 2016م، ومشرفا عاما على التطوير الإداري والتقنية من 2016م - حتى تاريخه، ورئيسا للجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية بالمنطقة الشرقية منذ 2010م، إضافة إلى الإشراف العام على إدارة أمن المعلومات منذ 2019م، والإشراف العام على التميز المؤسسي منذ 2020م، والإعداد والمشاركة في العديد من الدراسات التنفيذية والاستشارات ذات العلاقة بالمنطقة «أمنية، اجتماعية، بيئية، تنموية»، إضافة إلى الإشراف على العديد من الدراسات والبحوث، المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات.

وإلى جانب رئاسة سموه، اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بإمارة المنطقة الشرقية، فهو عضو اللجنة التنسيقية لتنمية المجتمع بالمنطقة الشرقية، وعضو أكاديمية العلوم السياسية - الولايات المتحدة، وعضو لجنة الترقيات «المراتب العليا» بإمارة المنطقة، وعضو لجنة التعاملات الإلكترونية بإمارة المنطقة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي الخيرية.

نال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش الزمالة الكندية في تخصص الأمراض الصدرية - جامعة البرتا عام 1994م، وسبق ذلك زمالة المجلس العربي للتخصصات الطبية في تخصص الأمراض الباطنية 1991، وزمالة جامعة الملك فيصل في تخصص الأمراض الباطنية، والزمالة البريطانية في الطب الباطني عام 1990، وهو عضو مجلس شؤون الجامعات، منذ عام 1438، وعضو مجلس المنطقة الشرقية، وعضو مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، في الفترة من 1439 - 1440، ونائبا لرئيس مجلس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى عضوية الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض الصدرية، والجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية، وأكاديمية نيويورك للعلوم، والجمعية العربية للأمراض الصدرية، ومجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمجلس الأعلى لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية - الظهران، وله العديد من البحوث المنشورة في عدد من المجلات العلمية العالمية والمحلية.

حصل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود عام 1982م، ودبلوم إدارة وربط المشروعات المتقدمة -جامعة أريزونا- الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986م، وعمل من 1982 - 1987م، مهندس مشاريع بأمانة الرياض، ومن 1987 - 1992م مدير عام مشروع المعيقلية التجاري، بمنطقة قصر الحكم بالرياض، ومن 1993 - 1999م رئيسا لبلدية عنيزة، ومن 1999 - 2004م مديرا عاما لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن 2004 - 2013م أمينا لمحافظة الأحساء، ومن 2013م حتى الآن أمينا للمنطقة الشرقية.

وهو عضو جمعية المهندسين السعوديين، وجمعية المهندسين المدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية الطرق الخليجية، ومحكم معتمد، ومنسق الاتصال في اجتماعات وزراء دول مجلس التعاون الخليجي للشؤون البلدية، وعضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية سابقا، ورئيس جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، ونائبا لرئيس تجمع مدن الطاقة العالمية WECP.

الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي.. تاريخ حافل وإسهامات رائدة

الربيش.. مسيرة علمية متميزة

الجبير.. أنموذج رائد

يمتلك مدير عام المواصفات السعودية بالمنطقة الشرقية م. أحمد العبثاني، خبرات وظيفية حافلة من بينها: إذ كان رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة المختبرات بالمنطقة الشرقية من 2011م - 2017م، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة، ومدير مكتب الهيئة بمطار الملك فهد، وغيرها من الوظائف القيادية، وهو رئيس مجموعة من اللجان الفنية لتحديث اللوائح الفنية وساهم في حصول إمارة المنطقة الشرقية على أول شهادة خدمة مستفيدين «حياك»، وحصول مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء» على ثاني شهادة في خدمة المستفيدين «حياك»

العبثاني.. تحديث اللوائح الفنية

يمتلك م. عدنان المنصور، 42 سنة خبرة عملية في مجال الهندسة وإدارة الجودة والتخطيط الإستراتيجي والقيادة، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1979، وبرنامج الإدارة العليا من جامعة اشريدج ببريطانيا عام 1992، والبرنامج التنفيذي في الإستراتيجية والتنظيم من جامعة ستانفورد كاليفورنيا 2002.

المنصور.. تعزيز الجودة والتخطيط

حصل نائب رئيس المجلس السعودي للجودة سابقًا م. علي الزهراني، على درجة الماجستير في هندسة وإدارة التشييد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود في الرياض، وعمل أكثر من 30 عاما بشركة أرامكو السعودية في مجال الهندسة وإدارة المشاريع والفحص والمعاينة تقلد خلالها العديد من المناصب من أهمها، رئيس قسم الهندسة المدنية في إدارة الاستشارات الهندسية في شركة أرامكو السعودية، ونال إعارة لشركة المختبر الخليجي كمدير لإدارة الفحص والإشهاد والمعاينة، وشغل منصب المدير الإداري للمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة «إتقان»، ونال عدة مناصب كرئيس لأقسام ضبط الجودة والتفتيش داخل المملكة وخارجها، وكان مدير الجودة لعدد من المشاريع الحيوية لإنتاج ومعالجة النفط والغاز.

وكان عضو اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، وممثلا لقطاع التفتيش والجودة في المجلس الهندسي لشركة أرامكو السعودية من عام 2013 إلى 2016م، ونائبا لرئيس المجلس السعودي للجودة من عام 2012 حتى 2015م، وعضو هيئة المهندسين السعوديين بدرجة مستشار، وعضو جمعية الجودة الأمريكية.

الزهراني.. خبرات ممتدة لـ 30 عاما

تشغل الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. حصة العتيبي، عضوية اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى عضوية اللجنة العليا للمشروع، وشغلت عدة مناصب علمية ومجتمعية، من بينها: المدير التنفيذي للمرصد المجتمعي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والمشرف العام على لجنة الاختبارات لمسابقة الوظائف الإدارية «نساء».

كما شغلت منصب عضو اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالدمام، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام بالمنطقة الشرقية عام 1439هـ، وعضو لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة الوظائف الإدارية عام 1438، واللجنة الإشرافية على مبادرة نبض وطن عام 1438، ولجنة التاريخ الإسلامي لتوصيف المقررات لقسم التاريخ عام 1435-1436هـ.

حصة العتيبي.. مناصب أكاديمية ومجتمعية

نال مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية د. محمد البخيتي، درجة الدكتوراة بتخصص الدراسات الإدارية من جامعة برونيل لندن - المملكة المتحدة، وحصل على جائزة ومكافأة التميز لمرحلة الدكتوراة من الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة. كما شغل مناصب عدة من بينها: مدير إدارة البحوث والاستشارات وعضو اللجنة الدائمة للاستشارات - معهد الإدارة العامة، وعضو اللجنة التنفيذية لمشروع ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وعضو فريق الدعم المنهجي والإحصائي بمركز البحوث والدراسات.

البخيتي.. جهود بحثية واسعة

حصل د. خالد الفلاح، على درجة الدكتوراة في الفلسفة في إدارة الأعمال «الجودة والتصنيع العالمي: نموذج سعودي»، وهو أستاذ مشارك بقسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل.

الفلاح.. بحوث تطويرية

يشغل د. جميل البقعاوي، المدير التنفيذي للتنمية الوطنية في أرامكو السعودية، وسبق أن شغل منصب كبير المهندسين في أرامكو، وعمل مديرًا لعدة إدارات في الشركة منها: إدارة التميز التشغيلي وإدارة الخدمات الاستشارية، ومعمل الغاز في شدقم، ومركز الأبحاث والتطوير، وإدارة التفتيش. كما يُعد البقعاوي مؤسِّس برنامج التميز التشغيلي في أرامكو، بدءًا من صياغة الفكرة، وإعداد التصميم، وحتى مرحلة تعميمه في النظام المؤسسي على مستوى الشركة. كما كان وراء إنشاء خرائط الكفاءة في أرامكو السعودية لتطوير المهندسين.

البقعاوي.. إنشاء خرائط الكفاءة