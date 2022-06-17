شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف مؤقتة للسعوديين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توافر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443هـ.

ويبدأ التقديم، اليوم الجمعة، الموافق 18/11/1443هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19/11/1443هـ على أن تتوافر في المتقدم والمتقدمة 5 شروط، تشمل الجنسية السعودية فقط، والاستعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون المتقدم على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم يكون إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة عبر الرابط:

(https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )، على أن يتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.