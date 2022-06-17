شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فرق بيطرية تفحص الأغنام قبل دخولها مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد الغامدي، عن نشر 7 فرق بيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة «الكعكية، الشميسى القديم، النورية، الهدا، والبهيتة، جعرانة، الحسينية»، بالإضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك لمنع دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وأوضح أن الفرق تضم أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين، وتشمل مهامها الفحص البيطري على المواشي، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة وغير المفسوحة على منصة أنعام.

وأضاف إن قرار منع دخول الإبل إلى العاصمة المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام، خوفا من إمكانية تفشي فيروس كورونا، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، مشيرا إلى توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة، في 3 ورديات؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وبين «الغامدي»، أنه تم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدّسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

يذكر أن قرار منع دخول الإبل إلى مكة يعود إلى عام 2015 بعد أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى توافق على منع الإبل من الهدي والأضاحي والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام بعد أن رفعت وزارة الصحة آنذاك تقاريرها الطبية التي أثبتت أن الإبل المصدر الرئيس لفيروس كورونا.