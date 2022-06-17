شكرا لقرائتكم خبر عن تجنيد 9 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جندت إدارة مطارات جدة 9 آلاف موظف وموظفة و27 جهة حكومية وتشغيلية بمجمع صالات الحج والعمرة، لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضحت الإدارة أن مجمع صالات الحج والعمرة يعمل على مدار الساعة، وتشمل المهام التأكد من جدولة الرحلات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمطار التي تصل إلى 45 ألف مسافر في اليوم وفق الخطة التشغيلية، إضافة إلى ربط الأنظمة التقنية مع أنظمة وزارة الحج والعمرة، وتشغيل نقاط الفرز في كافة المواقع بالمطار وتفعيل غرفة العمليات المشتركة أوقات ذروة التشغيل.

وأضافت: يوجد بمجمع صالات الحج والعمرة 14 صالة للسفر، بالإضافة إلى 210 منصات للجوازات و288 منصة لإنهاء إجراءات السفر، ويبلغ طول سيور الأمتعة 1.180 مترًا، إضافة إلى صالتين لمسافري الدرجة الأولى، وصالة لكبار الزوار، وفندق، و26 موقفًا للطائرات، و10 جسور متحركة، وموقعين لمركز العمليات، وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر، إلى جانب مواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية ومناطق تسوق ومراكز للخدمات البنكية المختلفة مثل السحب النقدي وتبديل العملات، مراكز تغليف آمن، مراكز بيع مياه زمزم، في منطقة البلازا الخارجية.

وأشارت إلى توفير 40 مصلى وجامعا بالمنطقة العامة بمساحة 1,400م2، و32 مجمعًا لدورات المياه، ومستوصف تابع لوزارة الصحة، و14 موقعا للخدمات الصحية داخل الصالات، إضافة إلى تواجد هيئة الهلال الأحمر السعودي بمركز رئيسي بالمنطقة العامة وموقعين للإسعاف داخل صالات السفر، و116 موقفا للحافلات لنقل الحجاج والمعتمرين و1400 موقف لسيارات الموظفين والزوار، وتوفير مناطق انتظار الحجاج بالمنطقة العامة تتمثل في 20 صالة للانتظار مكيفة بالكامل ومرتبطة بكافة الخدمات وتهدف إلى توفير مواقع مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.