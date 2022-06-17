شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شاحنات ضاغطة و530 معدة بالمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعمت أمانة العاصمة المقدسة منطقة المشاعر المقدسة، بـ 1379 صندوقا ضاغطا للنفايات، و138 مخزنا أرضيا مؤقتا، للنفايات بعد كبسها بمشعر منى خلال فترة الذروة، إضافة إلى 9 شاحنات كبيرة ضاغطة، و530 معدة مختلفة الأحجام والاستخدامات.

كما جهزت الأمانه 65000 حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة، وتوزيع الصناديق الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بالمشاعر المقدسة، بعد تحديد مواقعها من خلال الدراسات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأنهت الأمانة أعمال المرحلة الأولى، لتهيئة وتجهيز المشاعر، وتسوية المسطحات الأرضية وتنظيف المنطقة، ووزعت الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة، وواصلت أعمال تأهيل وكنس وتنظيف شوارع المشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها باستخدام المواد التعقيمية غير الضارة بالصحة العامة والصديقة للبيئة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات م. محمد باحارث، أن هذه المرحلة من أهم المراحل في تهيئة منطقة المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1443، وتتركز أعمال الأمانة المتعلقة بالنظافة، في الإشراف على مشاريع النظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة وكذلك الإشراف على تشغيل المرادم والمحطات الانتقالية وتأهيل الشركات والمؤسسات لنقل النفايات التجارية ومخلفات البناء، إلى جانب خدمه التقاط وجمع المبعثرات والكنس وغسيل الأرصفة والساحات وتفريغ ونقل النفايات وغسيل وكشط الحاويات بالإضافة إلى خدمة نقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة والأنقاض وشفط المياه وخدمة صناديق ومخازن النفايات.