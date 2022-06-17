شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يفتتح مقر «الشؤون الإسلامية» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أمس الأول، المقر الجديد لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والواقع بحي النزهة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارة، ومدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي ومنسوبات الفرع.

وقام وزير الشؤون الإسلامية بجولة على أقسام المبنى وإداراته المختلفة، كما تجول على القسم النسائي واطلع على الأعمال التي تقوم بها منسوبات الفرع. ويقع مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد في مكة المكرمة بحي النزهة، ويتكون من 15 طابقا، وقاعات متعددة الاستخدام، ومكاتب إدارية ذات تصميم متميز وحديث.