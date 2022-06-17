شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «سدايا» واللجنة الوزارية للسلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، أمس، مذكرة تفاهم لدعم أعمال الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية فهد الجلاجل ورئيس (سدايا) د. عبدالله الغامدي.

ووقَّع المذكرة عن (سدايا) مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت، وعن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية رئيس لجنة تحليل البيانات د. محمد القاسم، وذلك في ديوان (الصحة) بالمدينة الرقمية في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تقديم الخبرات والتجارب والحلول، باستخدام تحليل البيانات والقدرات الاستشرافية، لدعم صناعة القرار فيما يتعلق بأبعاد الشأن المروري بشكل عام، وخفض معدل الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إتلاف ووفيات وإصابات، ودعم أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وتتضمن أدوار واختصاصات الطرفين والتعاون المشترك؛ لتعزيز الاستفادة من البيانات والتحليلات المتقدمة، وتوظيفها في معرفة ديناميكية تغير مؤشرات الشأن المروري، ودراسة سبل تعزيز السلامة المرورية من خلال تحليل أنماط الحوادث والمخالفات المرورية، وتوفير مخرجات داعمة للتخطيط والتشغيل.