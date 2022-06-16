اخبار الخليج – وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في لندن، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، اجتماعًا مع معالي السيدة أماندا ميلنج، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة، في إطار الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الوزاري البحريني البريطاني.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى المملكة المتحدة في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة طيبة لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اجتماع فريق العمل الأخير في العام الماضي، وللتفكير في المشاريع الجارية والمستقبلية بين البلدين.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بإدراج المملكة مؤخرًا في نظام التأشيرة الإلكترونية في المملكة المتحدة كوسيلة مهمة لتسهيل السفر بين البلدين، وتعميق العلاقات بين الأفراد على جميع المستويات.

من جانبها، أشادت معالي السيدة أماندا ميلنج بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة. كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن والملف النووي الايراني والحرب في أوكرانيا، وعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بعدها ترأس الوزيران الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الوزاري البحريني البريطاني، حيث تم استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون الأمني والتعاون المتعدد الأطراف والتعاون التجاري، وحماية حقوق الإنسان، وشؤون العدل، والرعاية الصحية، والتعليم والبحوث، والاتصالات الاستراتيجية، وتغير المناخ.

وقد قام سعادة وزير الخارجية ومعالي وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بالتوقيع على البيان المشترك بين الجانبين، والذي أكد من خلاله الجانبان على رغبتهما المشتركة في دعم تعاونهما الثنائي في المجالات الحيوية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.

كما أشار الجانبان إلى أهمية هذه العلاقات على الصعيدين الثنائي والإقليمي، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما، ولا سيما في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد شارك في اجتماع فريق العمل المشترك معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام، وسعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السيدة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وسعادة السيدة يارا رضا فرج، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، وسعادة السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.

كما شارك في الاجتماع من الجانب البريطاني، سعادة السفير رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية.