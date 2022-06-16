طفل عاد من «الحضانة» باكياً لأمه.. وبعد الكشف عليه حدثت المفاجأة المروعة

محمد بن مسعود - الدمام - عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، المتهم محمد.ح، مشرف بحضانة يبلغ من العمر 73 عامًا، بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفل في منطقة عين شمس.

وأدلت الشاهدة الأولى، والده الطفل المجنى عليه، بأقوالها أمام النيابة العامة، بأن نجلها يبلغ من العمر 3 سنوات حضر لها باكيًا وقال لها إن المتهم المشرف بالحضانة التي يتردد عليها أحدث إصابته بدبره، ثم وقعت عليه الكشف الطبي وتبين لها أنه تعرض لواقعة ايلاج بديره وعليه حررت محضر بالواقعة.

وشهد رائد شرطية ومعاون مباحث بقسم شرطة عين شمس، بمضمون ما شهدت به سابقته، وأكد أن تحرياته أثبتت صحة ما شهد به سابقيه، وأن المتهم هتك عرض المجني عليه.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة، أنه باستجواب المتهم أقر بأنه يعمل مشرف بالحضانة، التي يتردد عليها المجني عليه، وأنه معتاد هتك عرض الأطفال الذين يترددوا على الحضانة محل عمله لإشباع رغبته الجنسية.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أنه مصاب بتكدم حول فتحة الشرج على آثر جريمة المتهم.