وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية السيد النعم ميارة، وذلك في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.