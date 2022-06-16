شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع رئيس مجلس النواب المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، رئيس مجلس النواب في المغرب راشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للمغرب.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى أهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.