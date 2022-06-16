«النيابة العامة» تكشف عن مخالفة عقوبتها السجن والغرامة 500 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت النيابة العامة، أن سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها من الجرائم الكبرى، موضحة عقوبات تلك الجريمة.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية».
وأضاف: «وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وفقًا للقانون (154/7) من نظام الطيران المدني.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يعاقب صاحب الفعل بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال.
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