«النيابة العامة» تكشف عن مخالفة عقوبتها السجن والغرامة 500 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت النيابة العامة، أن سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها من الجرائم الكبرى، موضحة عقوبات تلك الجريمة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر سرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية».

وأضاف: «وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وفقًا للقانون (154/7) من نظام الطيران المدني.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يعاقب صاحب الفعل بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال.