لم يمت عطشاً.. مواطن كويتي يروي تفاصيل جديدة بشأن وفاة والده وشقيقه في صحراء المملكة (فيديو)  

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المواطن الكويتي بن فالح العجمي، تفاصيل جديدة بشأن وفاة والده وأخيه بعد أن تاها في صحراء المملكة.
وأوضح في لقاء مع برنامج” سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن والده لم يمت بسبب العطش لكن بسبب الإرهاق والشمس، مطالبًا بالدعاء لهما.
وقال ابن فالح «طلع الوالد وأخي صباحاً وتأخروا شوية واتصل الساعة 8، قال أن السيارة قد علقت في الصحراء وسنتأخر قليلًا ونعود للمنزل، واتصل علينا الساعة 10 كانت التليفونات مغلقة».
وأضاف: «أصابنا القلق وطلع بعض الناس للبحث عنه ولكن الوضع غير طبيعي، وتأكدنا أن هناك أمر يقلق بعد تأخيرهم إلى بعد العصر، وكان اليوم حار جدًا، ونشرنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات للبحث عنه».
وتابع: «ولا أريد ظلم أحد، ولكن جميع الناس فعلوا ما استطاعوا فعله، إلا أن آخر النهار وجدوا الوالد متوفًياً، ولكن الغلط الذي ارتكبه هو نزوله من السيارة وقت الظهر، والسبب في موت الوالد ليس عطشًا وكان بسبب الإرهاق والشمس ولكن الولد الصغير مات بسبب العطش».
وبدأت المأساة بقيام المواطن الكويتي فالح العجمي وابنه سويد البالغ من العمر 7 سنوات، يوم السبت الماضي، بالتوجه نحو مراعي الأغنام في موقع صحراوي يبعد 25 كيلومترًا عن منطقة هجرة مغطي، التابعة لمحافظة النعيرية بالشرقية، وفقًا لـ«العربية».
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وعلقت المركبة التي يستقلها العجمي وابنه سويد، في رمال الصحراء، وفشلت كل محاولات الأب لإخراج المركبة، فقرر الذهاب سيرًا على الأقدام إلى منطقة هجرة مغطي، لكن داهمه التعب والعطش وحرارة الشمس في الطريق، ليسقط ميتًا.
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