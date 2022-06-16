وزير النقل يتفقد قطار المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح بن ناصر الجاسر قطار المشاعر المقدسة؛ اطلع خلالها على جاهزية الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

‏‎واشتملت زيارة معاليه -التي رافقه خلالها كل من الرئيس التنفيذي لشركة سار الدكتور بشار المالك، وعدد من قيادي الشركة- على جولة ميدانية في مركز التحكم والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، وورشة الصيانة الثقيلة، ومن ثم توجه بالقطار إلى محطات الركاب.

واستمع معاليه إلى شرح مفصل حول آلية عمل قطار المشاعر الذي تنطلق خدماته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى، وقد تم إخضاع عمليات التشغيل لخدمات القطار لآلية التجريب والاختبار لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير الفنية الرفيعة لضمان تحقق خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام .

أخبار قد تهمك

وأوضح الجاسر أن القطار يتكامل مع بقية الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن عبر منظومة خدمية متكاملة تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً إلى الخدمات الكبيرة التي يوفرها قطار المشاعر ‏‎المقدسة في تسهيل حركة تدفق الحجاج وتفويجهم بكل يسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمن، موجها العاملين في مرافق القطار بتكثيف الأداء ومضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتكامل مع جميع الأطراف العاملة في منظومة خدمات الحج في القطاعين العام والخاص.